Украинских военных, защищавших «Азовсталь» в Мариуполе, вывозят с территории завода. Об этом сообщает агентство Reuters, публикуя фотографии автобусов.

По данным Reuters, автобусы прибывают в город Новоазовск. Он находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. О вывозе раненых в Новоазовск ранее заявляло и Минобороны России. О том, находятся ли украинские военные в плену, официально не объявлялось.

Российский телеканал RT утверждает, что «Азовсталь» покинули около 300 военных, порядка 50 из них ранены. Предполагается, что операция продолжится завтра, начиная с 4 утра.

Вечером в понедельник было опубликовано видео, на котором командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко говорит, что «в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа». О каком решении идёт речь — в заявлении не сказано.

Ранее Министерство обороны России заявляло, что с украинской стороной достигнута договорённость о вывозе раненых украинских военных с территории осаждённого завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В Министерстве обороны Украины заявляли, что для спасения защитников «Азовстали» задействованы все возможные международные организации и, практически, все лидеры мира, однако президент РФ Владимир Путин не дает согласия.

А семьи защитников Мариуполя призывали помочь им даже главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.