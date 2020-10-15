С завершением третьего сегмента Южного газотранспортного коридора изменится энергетическая карта Европы — Э. Джафаров

Консорциум по строительству Транс-Адриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) завершил строительство газопровода TAP. Южный газотранспортный коридор обещает еще больше укрепить политические и экономические позиции нашей страны.

О значении, перспективах и роли проекта в контексте региональной стабильности рассказал # доктор философии по экономике UNEC Эльхан Джафаров.

По словам нашего собеседника, неуклонно растущий спрос на энергоносители в условиях продолжающего глубокого экономического кризиса, безусловно, усиливает необходимость научно-технических исследований в связи с применением относительно менее затратных, но более эффективных и, как следствие, конкурентоспособных источников энергии. Ведь это также поможет последующему выявлению и экономическому обоснованию разработки новых перспективных месторождений углеводородов в рамках заключенных долговременных международных контрактов.

Именно по этой причине, уверен ученый, инициированный Азербайджаном мегапроект «Южный газовый коридор» (ЮГК), представляющий собой систему трубопроводов, по которой предусматриваются поставки азербайджанского газа, добытого в рамках Фазы-2 проекта разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз», в Турцию и страны Европейского Союза, с самого начала получил высокую поддержку и оценку ЕС. Ведущие европейские финансовые структуры предоставили участникам проекта кредиты для его строительства и своевременного завершения.

«Поскольку пока единственным источником голубого топлива для ЮГК является азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз, ЕС проводит политику по вовлечению в проект ЮГК новых перспективных участников», — сказал Джафаров. Он также напомнил, что об этом было заявлено на традиционной ежегодной встрече министров энергетики стран-участниц проекта ЮГК от 15 февраля 2018 года, прошедшей в рамках заседания Консультационного совета для обсуждения хода работ, выполненных в рамках проекта, а также вопросов финансирования и дальнейшего расширения ЮГК.

Мощность ЮГК может быть увеличена при появлении дополнительных источников природного газа. За последнее десятилетие ЕС активизировал свои усилия по расширению ЮГК, стремясь привлечь газ из Туркменистана.

ЕС заинтересован и готов обсуждать с Ашхабадом вопросы поставок туркменского газа на европейские рынки по Транс-Каспийскому маршруту. Однако Иран выступил против строительства каспийского газопровода, предложив использовать уже имеющуюся собственную инфраструктуру. Похожую позицию выразила Россия. Здесь считают, что все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов всех прикаспийских стран. Москва по примеру Тегерана выступила с инициативным предложением рассмотреть возможность подсоединения к ТАП собственного газопровода «Турецкий поток».

По словам экономиста, все это наводит на следующие выводы:

ЮГК увеличит конкурентоспособность азербайджанского газа, обеспечит его выход в Европу. Мегапроект, безусловно, важнейший компонент диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов на рынки Старого света. Не вызывает сомнений его роль в повышении энергобезопасности Европы, ее независимой региональной политики в области энергетики. Южный газотранспортный коридор уже изменил энергетическую карту Кавказа и Турции, считает ученый. А с завершением его третьего сегмента изменится энергетическая карта Европы. В довесок этому, проект открывает новую страницу в истории развития экономического потенциала нашей страны. Европейский союз заинтересован в привлечении Азербайджана к проектам газификации других стран – членов ЕС. Долгосрочные и высокодоходные прогнозы по газодобыче позволят нашей стране перейти к концептуально новым стратегическим направлениям диверсификации инвестиций в природный газ, нефтехимию и альтернативную энергетику с последующим получением доходов от инвестиций и, как следствие этого, ускоренному развитию национальной экономики, пояснил Джафаров.

Собеседник также ответил на ряд вопросов, связанных с военной угрозой энергетическим проектам:

— Известно, что крупные энергетические проекты должны послужить гарантом безопасности в регионе. Почему же в ситуации с армянской агрессией в товузском направлении не было ожидаемой реакции правительств компаний, представленных в международном консорциуме?

— Безусловно, это крупный региональный энергопроект, география, масштабы и, как следствие, значимость которого будет только расти. В том числе с привлечением стран-участниц, по чьей территории уже проходит и будет проходить газотранспортный коридор. А также соответствующих компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере воспроизводства энергоресурсов и представляющих национальные интересы своих стран.

Однако, за пределами ЮГК остались интересы важных региональных игроков — России и Ирана. Именно по этой причине ЮГК не следует считать гарантом стабильности в регионе.

— И все же, в чем подоплека такого поведения членов консорциума и правительств их стран?

— Финансовые и политические причины — это две взаимозависимые и взаимоопределяемые составные единого процесса. И если финансы можно рассматривать как базис, то политические аспекты, соответственно, являются надстройкой.

При первичности финансовой составляющей обычно наблюдается эволюционный процесс развития общественных отношений. Соответственно, примат политики приводит к революционной составляющей — когда развитие общественных отношений в той или иной стране строится на идеологии агрессии или же возврата аннексированных материальных ресурсов. На мой взгляд, в данном случае политический фактор превалирует над финансовым.

— Как связаны военные действия с началом полноценного запуска TANAP — TAP?

— Полагаю, эти события имеют непосредственную связь. А ответ на этот вопрос проглядывает из череды последних событий, обусловленных вводом в эксплуатацию ЮГК.

Армения в июле сего года предприняла попытки военным путем захватить Азербайджанские позиции в товузском направлении, нарушив нашу государственную границу, чтобы обеспечить контроль над ЮГК. При этом понятно, что Армения – не региональный игрок. Но, как член ОДКБ, эта страна проводит согласованную с Россией и зависимую от нее политику с размещением на своей границе российских войск. Иран же пока ограничивается строго регламентированными заявлениями о мире.

После отпора от доблестной Азербайджанской армии агрессор начал новые провокации. Результаты известны. С 27 сентября Азербайджанская армия приступила к осуществлению антитеррористических операций. При этом уже в начале ноября ожидается ввод в эксплуатацию ЮГК.

Будем надеяться на решение финансовых и политических составляющих к этому времени.

Р.S.

Учитывая, что общее потребление газа в Европе составляет около 500 млрд кубометров в год, можно утверждать, что ЮГК не является панацеей для ЕС. Однако проект может оказать серьезное влияние на энергетическую безопасность Италии, Греции и Болгарии.

Общая протяженность ЮГК от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании превышает 3,5 тыс. км. Проект представляет собой интегрированную систему трубопроводов, сегментами которого являются Южно-Кавказский (ЮКГ), Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП) газопроводы. Пропускная способность газотранспортного коридора составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м придутся на долю Турции, а 10 млрд куб. м «голубого топлива» пойдут на юг Европы. Правда, в перспективе пропускную способность ЮГК прогнозируется довести до 38 млрд куб. м за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций.

Совокупные расходы на реализацию, включая расширение ЮКГ и вторую стадию разработки месторождения «Шах-Дениз», оцениваются в 40 млрд долларов. Проект опирается на реальный газовый потенциал месторождения «Шах-Дениз» с запасами 1,2 трлн кубометров, которые станут основным источником экспорта для ЮГК. Протяженность TАП составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км — Албанию, 105 км — Адриатическое море и 8 км – через Италию.

ЮГК также удается объединить множество европейских участников. Помимо Греции и Италии, ключевыми финансовыми участниками являются европейские энергетические компании и межправительственные организации. Акционерами проекта являются BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и AXPO (5%). Это первый реальный проект, предусматривающий диверсификацию источников и маршрутов поставок газа, обеспечивающий энергобезопасность стран Юго-Восточной Европы с последующим вовлечением других стран, входящих в ЕС.