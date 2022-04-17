Вакцина, приспособленная под вариант коронавируса «омикрон», будет применяться по всей Германии начиная с сентября, сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. «Мы закупаем вакцину, которая защищает от омикрон-варианта. Она ожидается в сентябре», — сказал он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 17 апреля.

По словам Лаутербаха, постоянное появление новых вариантов вируса SARS-CoV-2, «означает, что нам все сложнее готовиться к мутациям». «Вполне возможно, что мы получим очень заразный омикрон-вариант, который будет столь же смертоносным, как и «дельта». Это было бы абсолютно убийственным вариантом», — отметил министр. Он не исключил, что осенью придется вновь вводить обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях.