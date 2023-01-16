Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в интервью «Financial Times», что с Россией должен «кто-то» говорить, так как без диалога с ней ситуация вокруг Украины зайдет в тупик.

«Кто-то должен говорить с Россией. Без этого диалога мы зайдем в тупик. Нам следовало бы ожидать слов благодарностей нашему президенту от Запада», — сказал он.

Министр также указал на то, что турецкий лидер Тайип Эрдоган ведет переговоры как с российским президентом Владимиром Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским, передавая Путину сообщения украинского лидера. (Газета.Ру)