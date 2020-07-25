S&P: В предстоящие 4 года уровень безработицы в Азербайджане не изменится

В этом году реальный ВВП Азербайджана сократится на 6,9%, а в следующем году возрастет на 2,9%. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P) по Азербайджану.

Согласно документу, эта цифра будет равна 5% в 2022 году и 3% в 2023 году.

В S&P считают, что в 2020-2023 годах безработица в Азербайджане сохранится на уровне 4,9%.

Кроме того, в 2020 году ожидается снижение реального экспорта на 14,2%, в 2021 году прогнозируется рост на 2,4%, в 2022 году — на 8%, в 2023 году — на 2,8%.