В Южной Осетии в воскресенье в 8:00 часов открылись избирательные участки, и начались выборы «президента республики».

На пост главы «республики» претендуют пять кандидатов. Это действующий «президент» Анатолий Бибилов, а также лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Всего было открыто 76 избирательных участков. Они работали в Цхинвали, а также во всех четырех районах Южной Осетии — Цхинвальском, Дзауском, Знаурском и Ленингорском. Кроме того, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуми. ЦИК «республики» изготовил 40 тыс. бюллетеней. В «стране» зарегистрированы более 32 тыс. избирателей.

Избирательные участки закрылись в 20:00 воскресенья. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.

За выборами следили иностранные наблюдатели — из России, «ДНР», «ЛНР», «Абхазии», Австрии, Венесуэлы, Сирии, сепаратисты Нагорного Карабаха, Никарагуа, Италии, Турции и других, сообщают российские СМИ. Аккредитацию на выборы получили 65 наблюдателей.

В последнее время из Цхинвали стали звучать инициативы о вхождении «РЮО» в состав РФ.

Южная Осетия собирается в ближайшее время предпринять «юридические шаги» по вхождению в состав России. Такое заявление сделал глава непризнанной республики Анатолий Бибилов.

«Главная историческая, стратегическая цель разделенного осетинского народа — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — говорится в его обращении.

Позже пресс-секретарь Бибилова уточнил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России планируется провести после «выборов» главы непризнанной республики 10 апреля.

На подготовку к референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России потребуется еще несколько месяцев, заявили в администрации «президента республики». Сам Анатолий Бибилов признал, что лично не обсуждал с Владимиром Путиным планируемый плебисцит, но переговоры идут «на разных уровнях». По словам политика, «надо быть самоубийцей», чтобы вернуться в состав Грузии, «какие бы прелести они ни обещали».

Реализуема ли такая идея? Особенно теперь, когда общемировое раздражение действиями России достигло предельного накала?

Своим мнением по этим моментам поделились с # известные политологи.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Ну, о том, что любые так называемые выборы так называемого президента так называемой Южной Осетии являются юридическим нонсенсом и политическим оксюмороном, думаю, азербайджанским читателям рассказывать не надо.

Теперь, что касается возможности присоединения, а по сути открытой аннексии так называемой Южной Осетии. Тут все не менее просто. Своей агрессией и ведением войны путем военных преступлений и преступлений против человечности, российская власть поставила саму Российскую Федерацию вне международного права. Таким образом, по сравнению с Бучей, Бородянкой, Мариуполем и другими страшными кейсами российских преступлений, присоединение куска территории Грузии кажется вообще почти детской шалостью. Однако если серийный убийца и насильник украл мешок картошки, то судить его будут за всё, в том числе и за кражу. Поэтому с точки зрения отношений с внешним миром для России это ничего не изменит.

Другое дело, в целесообразности. Изоляция России уже свершившийся факт, и она будет только нарастать. Но идущий в ад всегда ищет себе попутчиков. То, что в Москве есть планы по затягиванию региона в свой чумной барак, я не сомневаюсь. Ради этих планов они будут готовы не только не забирать, но и отдавать отгрызанные части, чтобы получить целое. Вот тут нам всем надо быть очень осторожными. Всё будет зависеть от того, насколько тяжелым окажется их поражение в Украине. Если оно будет достаточно тяжелым, и Абхазия, и т.н. Южная Осетия могут быть некоей компенсацией оскорбленному самолюбию коллективного «уралвагонзавода». Причем, что там думают абхазы Москву конечно интересовать не будет. Ну, а с осетинами и так всё ясно, независимость им никогда не была нужна.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета (Тбилиси):

— В случае если т.н. Южная Осетия проведет «плебисцит» о вхождении в состав России, и если Россия согласится на ее принятие, это не изменит ситуацию де-факто и де-юре.

Де-факто Южная Осетия и так аннексирована Россией, 99% ее «бюджета» формируется за счет перечислений из федерального бюджета РФ.

Де-юре, эта территория признана международным сообществом как часть Грузии.

В будущем, если Россия после войны с Украиной ослабнет, возможность реинтеграции т.н. Южной Осетии в Грузию будет возрастать. Я имею в виду реинтеграцию мирным путем.