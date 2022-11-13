Утром в воскресенье, 13 ноября, с главной площади временно оккупированного Мелитополя исчез российский триколор.

Как сообщает местное издание «РИА-Мелитополь«, флаг исчез внезапно и без предупреждений, но оккупационные власти уже отчитались, что это «временно».

«Оккупанты отрапортовали, что это плановое обслуживание флагштока. Какое такое обслуживание? Но мы помним, как все начиналось в Херсоне», — говорится в сообщении.

Напомним, что перед побегом из Херсона под натиском ВСУ в городе поисчезали российские триколоры.