С чего начинается Родина? – русский народ должен дать этому вопросу человеческий ответ

Торжественный, международный юбилейный военный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной Войне в столице России с участием иностранных военных контингентов наконец-то состоялся.

Да, с одной стороны, почти, что неуправляемая пандемия коронавируса, а с другой — климатические шалости или же «вариации» погоды чуть ли не до последнего дня не позволяли однозначно ответить на один вопрос: «А состоится ли парад?».

Но, слава Богу, все благополучно обошлось, и наш северный сосед смог провести перенесенный на 24 июня международный военный парад, хотя с самого начала говорилось, что русские — смекалистый народ, плохая погода им не помеха, как поется в одной русской песне, у природы нет плохой погоды…

А вот, что касается пандемии коронавируса, тут все гораздо сложнее. В принципе парад можно было бы провести и в мае, т.к. еще раз заметим, что тут кроме других мер безопасности особое место отводилось и карантинным мерам, связанным с пандемией коронавируса.

Президенту Кыргызстана, например, вообще не разрешили участвовать на этом почетном мероприятии, т.к. у двоих из его сопровождающих должностных лиц обнаружили коронавирус…

Кроме президента Сербии других высоких иностранных гостей не было, присутствовали только президенты бывших советских государств, и то не всех, всего лишь некоторых, особенно, центрально-азиатских. Сразу бросалось в глаза такое обстоятельство, что не только имперские амбиции, даже само-функциональность России, как региональной державы связаны в первую очередь с этими государствами.

И, как ни странно, различного рода притязания и угрозы этим государствам происходят также из России – например, ни в самой России, ни в Казахстане никто не забывает, что Москва претендует на северные территории самого крупного государства Центральной Азии.

Но это общее свойство России, как крупного регионального государства. Даже для бывших советских республик, расположенных на территории Европы, не существуют британской, французской или немецкой опасности, нет, и там все говорят только о российских притязаниях.

Дело даже не в том, насколько эта опасность реальна – нет, дело не в этом, а в том, что до сих пор наш северный сосед не стремится к тому, чтобы другие народы его уважали и любили. «Пусть нас боятся!» — так говорят не только политики, дипломаты и военные России, даже простые ее граждане.

Поверьте, что и этот юбилейный парад они проводили не только, чтобы отпраздновать на самом деле важную историческую дату, а просто, в очередной раз, продемонстрировать миру российскую военную мощь. Получилось ли? Не думаем. Теперь в мире никто не опасается непосредственного российского военного превосходства, нет, и другие, по крайней мере, крупные государства-державы вовсе не дремлют, они также наращивают свой военный потенциал, создают и испытают новые вооружения.

Поэтому для мира опасность представляют не российская военная техника и не ее мощь, а амбиции и политические особенности, психологический настрой населения этой страны, которое даже во сне мечтает о «о действительной двуглавой, великой и могучей России», вовсе не отдавая отчета в себе в том, что в чисто географическом плане, т.е. по выражению российских поэтов, в «аршинном измерении», Россия и так самая огромная страна мира, и она для населения, с численностью меньше двух сотен миллионов не только достаточна, а предостаточна.

Но, все же не скажу, что, наблюдая по телевизору за военным парадом я испытывал только такие тревожные чувства, хотя для этого оснований было больше.

Например, среди гостей особо выделялся белорусский президент Александр Лукашенко, который в очередной раз собирается «переизбираться» президентом условно независимой Беларуси – мы так говорим по той простой причине, что опасность для этой страны, точнее для ее независимости исходит не от кандидата в президенты Виктора Бабарико, а от самого Лукашенко, который превратил независимость и суверенитет страны в предмет для своих личных политических интересов и торгов, и теперь он больше напоминает известного Дон Кихота, который отправляется в далекие дали, чтобы соединиться с красивой Дульсинеей, которой в действительности также нет, как нет независимой и суверенной Беларуси. А так, это было не только военным парадом, а парадом авторитарных государств, которые возникли на развалинах СССР и, конечно, не без помощи России…

Признаться, каждый год в мае и июне демонстрируются российские фильмы про войну, мы их смотрим, хотя они уже давно есть в интернете и посмотреть можно в любое время. «Щит и меч», «Семнадцать мгновений весны», «А зори здесь тихие» — пожалуй, и в этих фильмах много лжи и нехарактерного для кинематографа преувеличения – да, к сожалению, и тут этого предостаточно.

Но в этих фильмах есть что-то характерное, нечто особое для русского человека. Например, фильм «Щит и меч» начинается песней «С чего начинается Родина?». У каждого есть свой ответ на этот вопрос, он неоднозначен, а разветвлен и довольно сложен. Но вопрос четкий и надеемся, что ответ на него простого русского человека когда-то станет четким и, самое главное, не политическим, а, как говорится, простым человеческим…