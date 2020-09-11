С 14 сентября бакинский метрополитен возобновит свою работу

Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана распространил заявление.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, работа Бакинского метрополитена возобновится 14 сентября 2020 года в 06:00.

В связи с неработающим общественным транспортом по субботам и воскресеньям до 30 сентября 2020 года, с 19:00 19 сентября до 06:00 21 сентября и с 00:00 26 сентября по 06:00 28 сентября метро будет закрыто.

«В соответствии с «методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте», в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, охраны здоровья пассажиров были приняты соответствующие меры на территории метрополитена.

Учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и во избежание новых случаев заражения вирусом, граждан просят соблюдать требования действующего карантинного режима и медико-профилактические правила», — говорится в заявлении Оперативного штаба.