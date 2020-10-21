Рынок труда эпохи коронавируса – безработица не превысила 7%

На начало октября этого года уровень безработицы в Азербайджане составляет 7%, информирует Государственный комитет статистики.

По данным официальной статистики, на начало этого месяца количество экономически активного населения (ЭАН) составило 5 млн 249,1 тыс. человек, из них 4 млн 884,9 тыс. человек считаются занятыми. Исходя из этого, безработными являются 364,2 тыс. человек, уверены авторы отчета.

В начале января этого года число безработных в Азербайджане составляло 251,6 тыс. человек, или 4,9% к совокупности экономически активного населения страны. Отсюда следует, что за месяцы пандемии и ограничительных карантинных мер безработица в стране увеличилась всего на 2,1%. По мнению местных аналитиков, реальная картина превышает официальные данные, учитывая двойное давление на экономику пандемии и сокращения нефтяных цен.

На фоне глубинных процессов в экономике, таких как спад ВВП на 3,9%, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в сентябре и августе, теряющий положительную зону платежный баланс и карантинные меры, рост безработицы очевиден, считает экономист Натиг Джафарли. Он напомнил в беседе с #, что перед началом связанных с пандемией ограничений в марте сего года в стране официально числилось до 90 тыс. 700 безработных. Однако дальнейшие меры правительства, в частности, программа пособий по безработице, охватившая сразу 600 тыс. человек, из которых не все нуждающиеся получили разовые выплаты, проливает свет на масштабы безработицы. Кроме того, это говорит о том, насколько неверно велась статистика безработных в прошлые годы, заметил Джафарли.

По мнению специалистов, вполне возможно, что со смягчением карантинных ограничений многие оставшиеся без работы люди нашли себя на рынке труда. Однако не факт, что сделать это смогла почти половина получателей единовременных пособий по безработице. Пандемия повлияла на все слои населения, и в целом благосостояние жителей республики упало, уверены аналитики. Если же ограничения экономической активности вновь вступят в силу в связи с новой волной пандемии, число безработных будет расти.

«Пандемия привела к застою в сфере туризма, — говорит экономист Неймат Алиев. – Отсюда следует, что многие труженики в этой отрасли остались без работы. Кроме того, в стране был наложен запрет на свадебные торжества, полностью или частично закрылись крупные торговые центры. Наконец, падение покупательной способности граждан приводит к снижению нагрузки на предприятия общепита, торговли непродовольственными товарами и это, конечно же, не способствует росту рабочих мест».

И все же ситуация с занятостью в Азербайджане выглядит лучше, чем в соседних странах. По оценкам экспертов, коронакризис ударил по миру больше, чем экономический шок 2008 года. Как следствие, резкий рост безработицы наблюдается во всем мире и соседние нам государства не стали исключением. Безработных на Украине стало больше по сравнению с минувшим годом на 67%, их число выросло до 427 тыс. человек. Причём описанные последствия были вызваны первой волной, а ныне нарастает и вторая, которая может вызвать новые карантинные ограничения и запреты.

Уровень безработицы в соседней Грузии, где не наблюдалось ковидных кошмаров, достиг пика, но сколько человек потеряли работу из-за пандемии, пока неизвестно. Как следует из официальной статистики, 162 тыс. человек могли остаться на обочине рынка труда. Минтруд России, напротив, сообщает о снижении безработицы. В ведомстве уточнили, что данные Пенсионного фонда за последний месяц свидетельствуют об увеличении числа принятых на работу россиян. Намного лучше выглядит положение рынка труда в Казахстане. Во втором квартале текущего года в сравнении с первым кварталом уровень безработицы в этой стране вырос всего на 0,2% и составил 5%.

Однако выяснилось, что причиной этого стали тонкости казахстанской статистики. «Несмотря на то, что люди в данной категории являются временно незанятыми, в статистике труда они учитываются как сохранившие связь с рабочим местом и, следовательно, не могут считаться ни безработными, ни экономически неактивными, относясь, таким образом, к занятому населению», — пояснили в Центре трудовых ресурсов этой страны.