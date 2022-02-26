В ночь на воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что лидеры ведущих стран ЕС, Великобритании, Канады и США приняли решение отключить ряд российских банков от системы SWIFT и ограничить для российского Центробанка возможности оперировать его внешними резервами.

Кроме того, будут приняты меры против продажи так называемых «золотых паспортов», позволяющих богатым россиянам приобретать европейское гражданство, и будут проведены тщательные расследования для выявления и заморозки зарубежных активов лиц, находящихся под санкциями, их родственников и приближённых к ним людей.

Об этом сообщает Euronews.