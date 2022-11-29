В Киев 28 ноября прибыли министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высокопоставленными должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии», – написал Ринкевичс.

По его словам, главный вопрос, который будет обсуждаться на встречах, – дальнейшая поддержка Украины. Позже состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который поговорил с министрами иностранных дел из семи стран об оружии, финансах и санкциях против России. «В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрещение въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также было уделено энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры», – говорится в сообщении в Telegram премьер-министра Украины.

Безусловно, в России стараются воспрепятствовать такому развитию ситуации. Давно уже активизировались всякого рода не бескорыстные «друзья России» в разных странах мира. Это, в первую очередь, политики, журналисты, общественные деятели, способные оказывать влияние на умонастроения общественности. Они, в частности, активно продвигают нарративы о том, что именно Украина виновата в существенном повышении стоимости электроэнергии, природного газа и цен на продовольствие.

Да, именно так. Не Россия, вторгшаяся на территорию независимого государства и уничтожившая огромное число мирных жителей, сравнявшая с землей целые города и поселки, а Украина, которая мужественно сопротивляется оккупантам. Показателен в этом смысле пример Латвии, глава МИД которой прибыл в понедельник в Киев.

Сразу уточню, что Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger. Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины, и «других вариантов нет». Плюс, 30 сентября МИД Латвии вручил послу РФ ноту протеста из-за незаконной аннексии территорий Украины.

Сразу замечу, что очень активен, продуктивен и эффективен на своем посту посол Украины в Латвии Олександр Мищенко. Нам всем он знаком по своей работе на посту посла Украины в Азербайджане. Это — блестящий дипломат, которому чуждо позерство, коим так страдают многие, в том числе и украинские дипломаты. Мищенко играл объединяющую роль, активно и плодотворно сотрудничал с Украинским конгрессом Азербайджана — единственной украинской диаспорской организацией, с которой плотно сотрудничает Госкомитет по диаспоре и Центр мультикультурализма.

Оставив о себе теплые воспоминания в Азербайджане, О.Мищенко сыграл крайне важную роль в деле доведения до общественности и политического руководства Латвии всей правды о войне России против Украины. При его активном участии в Украину отправлялись гуманитарные грузы, осуществлялись закупки автомобилей, необходимых для ВСУ. А с 5 ноября рижская компания «PRIVA» начала пошив зимней военной формы для подразделений ВСУ. Это стало возможным благодаря сотрудничеству посольства Украины в Латвии, Конфедерации украинцев Латвии «ВИЧЕ» и латвийской компании «Latvijas Finieris».

Казалось бы, в Латвии все выступают с единых позиций, поддерживая Украину. Но в реальности это далеко не так. Достаточно вспомнить слова мэра латвийского города Даугавпилса Андрейса Элксниньша, сказанные 6 ноября в программе Delfi TV. Тогда Элксниньш заявил, что в войне России против Украины «не будет победителей». На вопрос, кому принадлежит Крым, мэр Даугавпилса заявил, что он «является частью Российской Федерации». Об аннексии территорий четырех областей Украины он сказал, что смог бы ответить «после более глубокого анализа».

Уже 8 ноября МИД Латвии заявил на своем сайте, что слова мэра латвийского города Даугавпилса Андрейса Элксниньша о войне России против Украины идут вразрез с позицией государства Латвия. Но тут, как в известном анекдоте, где «ложечки нашлись, а осадок остался». Потому, что это заявление было вовсе неслучайным. Есть основания утверждать, что в Латвии остались политики, которые придерживаются позиции, словно продиктованной им из России.

И тут уместно напомнить, что Даугавпилс является вторым по величине городом Латвии. При этом доля русских в составе населения Даугавпилса была самой высокой среди городов Латвии — 47,8 %. Совершенно очевидно, кто являлся целевой аудиторией Андрейса Элксниньша. Который является юристом и опытным политиком, не способным не понимать как сути действий России против Украины, так и официальной позиции Латвии по этому вопросу.

Тогда что могло его заставить говорить то, что априори попахивало скандалом и провокацией? «В такой цивилизованной стране, как Латвия, не может быть разумного человека, не понимающего, что агрессия России против Украины является преступлением. Так что эти люди, которые говорят иначе, находятся под контролем России. Под контролем тех людей, которые, используя свой дипломатический иммунитет, занимаются не сотрудничеством, не улучшением отношений, а их подрывом, подрывом экономики и единства Латвии», — заявил посол Украины в Латвии Олександр Мищенко в интервью NRA.

Сложно оспорить такой логичный вывод. Остается только добавить, что данный случай показателен. Ведь и в других странах, в том числе и в Азербайджане, есть бескорыстные или корыстные сторонники «русского мира». Они есть среди местных политиков, журналистов, общественных деятелей, блогеров. Да, их подавляющее меньшинство. Да, Азербайджан занимает справедливую и жесткую позицию, заявляя об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, все это вовсе не отменяет того факта, что и в нашей стране определенными кругами из РФ ведется соответствующая работа среди «полезных идиотов» или платных продвигателей нужных РФ нарративов о войне в Украине.