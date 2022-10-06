Румыния может присоединиться к Шенгенскому пространству до конца года, но соответствующих гарантий пока нет.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент страны Клаус Йоханнис перед началом саммита Европейского политического сообщества.

«Эта возможность существует, но должен сказать, что гарантий еще нет», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Глава государства отметил, что идет работа над визитом в Румынию экспертов ЕС для изучения готовности страны к этому шагу. «Не все позиции еще прояснены, — сказал Йоханнис, — но думаю, что на этот раз у нас больше шансов, чем в прежней конъюнктуре».

Президент опроверг заявления румынского европарламентария Рареша Богдана, который заявил, что Румыния может блокировать транспорт украинских зерновых, если ее снова не допустят в Шенгенское пространство. «Такого варианта не существует, — подчеркнул Йоханнис. — Напротив, мы делаем все, чтобы облегчить экспорт зерновых с Украины, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Стало быть, о чем-либо подобном не стоит и говорить».

«Что мы должны еще сделать, чтобы к нам относились как к равным и с уважением? — сказал Богдан в среду в ходе дискуссии в Европарламенте о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенскому пространству. — Вызвать продовольственный кризис на европейском уровне, блокировать на границе поезда и сотни грузовиков с зерном, которые пересекают ежедневно Румынию, направляясь в западные страны, Нидерланды, Бельгию, Францию, Австрию, Германию, Италию? Не вынуждайте нас играть жестко. <…> Мы не меньше европейцы, чем западники».