Румыния впервые испытала реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) США, сообщило министерство национальной обороны страны.

«В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS», — сообщили в Минобороны Румынии.

Отмечается, что стрельбы проводятся в рамках учений Unirea 22 и Viforul 22 8-й тактической оперативно-ракетной бригады. В ее распоряжение HIMARS поступила в 2021 году. Военные отрабатывают обеспечение огневой поддержки войск, выполняющих задачи береговой обороны.

Президент США Джозеф Байден объявлял, что страна выделит новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS. Как пояснила руководитель дипломатической миссии США на Украине Бриджит Бринк, Белый дом не станет заниматься калибровкой дальности стрельбы систем HIMARS, предоставленных украинской стороне.