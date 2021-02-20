Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован

Ясамальский районный суд города Баку оштрафовал в административном порядке генерального директора отеля Hyatt Regency Baku Гага Уолтера. По информации Report, он признан виновным по статье 192.6 (расторжение трудового договора работника с нарушением требований трудового законодательства) Кодекса административных проступков АР.

За это деяние должностное лицо штрафуется на сумму от 500 до 2 000 манатов.

Не согласный с решением Ясамальского районного суда Г.Уолтер подал апелляцию. Жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Генеральный директор 5-звездочного отеля Hyatt Regency Baku Гаг Уолтер является членом правления Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты.