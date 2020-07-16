«Рухани серьезно подкосил принцип «равноудаленности» между Ереваном и Баку» — Игорь Панкратенко

О внутриполитическом положении в Иране, о том какие процессы там идут, а также и об открытии посольства Армении в Израиле, рассказал в интервью # востоковед, иранист Игорь Панкратенко.

— В Иране подходит к концу срок пребывания на президентском посту Хасана Рухани. Как можно охарактеризовать его как руководителя Ирана?

— Сегодня Хасан Рухани – это уже не просто «хромая утка», а битый и щипанный «селезень», потерпевший неудачу во всех своих начинаниях, более того – приведший иранское общество к мысли, что реформаторы у власти – горе для Ирана.

Мне не хотелось бы сильно критиковать уходящего, в этом есть некая непорядочность, но не могу не заметить, что при Рухани ситуация в Иране — что в экономике, что во внешней политике, что в социальной сфере — значительно ухудшилась.

Конечно, были тут и вполне объективные обстоятельства непреодолимой силы – те же американские санкции, над которыми в Тегеране поначалу смеялись, но есть и конкретные грубые ошибки кабинета Рухани, усугубившие последствия этих санкций.

Народ Ирана ошибся с выбором, не тот человек был нужен во главе страны в это непростое время. Но – на ошибках учатся, и, надеюсь, иранское общество извлечет соответствующие уроки.

— Сейчас, как показывают последние события, консерваторы все больше укрепляются у власти, и некоторые кланы уже отодвинуты от власти. Какие внутриполитические процессы происходят в Иране?

— Ну, о главном процессе вы уже сказали в своем вопросе. Реформаторы уходят, поле остается за консерваторами. Но, право, на их месте я не спешил бы праздновать победу.

Кризис, который переживает сейчас Иран, способен испортить репутацию любому, кто возьмется его разгребать. И вчерашние триумфаторы вполне могут оказаться в ситуации, когда их будут оплевывать и освистывать на каждом углу.

Вполне реальный сценарий, кстати, и вот почему. В Иране сейчас много критики, во многом справедливой, деятельности Рухани на посту президента. Но не слышно дискуссий вокруг антикризисного плана, то есть тех первоочередных мер, которые позволят если не преодолеть кризис, то хотя бы смягчить его последствия для экономики и населения.

Вполне возможно, что он разрабатывается, но очень хотелось бы, чтобы его вынесли на всеобщее обсуждение – это будет правильно и с политической точки зрения, и с точки зрения государственного управления.

— Есть ли надежда у иранской элиты, что, если Байден победит на выборах, санкции будут сняты и стороны вернутся к соглашениям 2015 года?

— Безусловно, такие надежды есть, но, откровенно говоря, они крайне вредны. Во-первых, на мой взгляд, в Вашингтоне вполне сложился консенсус между элитами в отношении того, что Иран необходимо давить и дальше.

И вне зависимости от того, что скажет Байден до выборов – после этого он будет вынужден действовать исходя из этого консенсуса.

Во-вторых, а если не победит, что тогда? Сидеть и ждать новых американских выборов? Нет уж, тут надо рассчитывать и планировать, исходя из самого негативного сценария.

— Иран нормально отреагировал на открытие посольства Армении в Израиле. Подобное нельзя представить в отношении Азербайджана. Можно ли сказать, что за время пребывания у власти Хасана Рухани отношения Еревана с Тегераном укрепились больше, чем с Азербайджаном?

— Да, видимо, вы правы, и Хасан Рухани если не разрушил, то серьезно подкосил принцип «равноудаленности» между Ереваном и Баку, которого Тегеран хоть и с трудом, но пытался соблюдать.

Объективно это не принесло пользы никому из этого треугольника. Еще одна грубая ошибка человека, которого его приспешники в начале президентского срока именовали «шейхом дипломатии». Как выяснилось, дипломатия – не его конек. Что в отношениях с США, что с Китаем, что с Евросоюзом, что вот с Азербайджаном – Рухани регулярно попадал пальцем в небо. А рассчитывается за это теперь весь Иран.