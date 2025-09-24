Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил необходимость значимых шагов по урегулированию конфликта в Украине на долгосрочной основе.

Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

Как говорится в документе, госсекретарь «повторил призыв президента [США Дональда] Трампа» к прекращению гибели людей и относительно необходимости того, чтобы «Москва сделала значимые шаги к достижению долгосрочного урегулирования» конфликта в Украине.