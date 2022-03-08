Международный женский день – еще один повод для мужчин порадовать прекрасный пол. Да и женщины в этот праздник поздравляют друг друга. Цветы – самый распространенный подарок на 8 марта, недаром некоторые шутливо называют его днем цветочника.

В городе уже царит праздничная атмосфера, он утопает в цветах разных расцветок и форм. В некоторых частях города, в частности возле метро 28 мая, настоящий цветочный базар в палатках. В последний рабочий день перед праздниками многие представительницы слабого пола возвращались с работы с букетами – подарком работодателей и коллег. А вот близкие дарят их обычно в сам праздник.

Букет может быть основным подарком или дополнением к коробке конфет, парфюму, ювелирке, чему-то еще. Сейчас можно найти вариант на любой вкус и карман. Ветка мимозы, букет нарциссов стоят недорого – манат- два, а весеннее настроение создают. Цены зависят от ряда факторов, в частности места покупки и оформления. Самые популярные цветы на 8 марта– традиционно розы. На них приходится основной объем продаж в этот день. Впрочем, их же чаще всего выбирают и на дни рождения, свадьбы. Самые ходовые – бордовые, но есть и любители других цветов – белых, розовых, кремовых и др. Цена за розу начинается в среднем от 4 манатов. Одна роза – подарок доступный большинству, а вот огромный букет – уже дорогое удовольствие, он может стоить как средняя зарплата за месяц. Тюльпаны обойдутся от 3 манатов. Эти нежные хрупкие цветы – настоящее олицетворение весны и они тоже пользуются на 8 марта повышенным спросом.

Оформление – дело вкуса клиента и мастерства продавца. Одно время в моде было вычурное оформление – море цветной гофрированной бумаги и поярче, с множеством не менее ярких лент. Сейчас популярно более лаконичное оформление. Пользуются спросом и монобукеты из цветов одного сорта и композиции. Добавление зелени и сухоцветов способно придать объем и сделать внушительным даже букет из 3-5 цветов. Цветы в корзинках, коробках не менее востребованы, чем традиционные букеты.

Известный азербайджанский флорист Мехди Шариф подтверждает, что самые популярные среди столичных покупателей цветы – розы, тюльпаны, а также пионы и гортензии. Список предпочтений особо не меняется.

«На сегодняшний день где-то половина цветов, которые реализуют на отечественном рынке, местные, половина привозные. Завозим из Голландии и Эквадора. Привозим цветы, ориентируясь на предпочтения клиентов. Появляются новые сорта, новые цветовые гаммы, которые интересны покупателям. Мы, флористы, задаем стиль, создавая новые формы букетов, новые композиции», – говорит он #.

Что касается цен на цветы на 8 марта, то, по его словам, в некоторых точках продаж их повышают из-за повышенного спроса. Но многие продавцы сейчас стараются продавать этот товар по обычным ценам.

Флорист дал совет, как сохранить букет свежим на долгий срок: нужно каждые 2 дня менять воду в вазе и подрезать стебли на 2 сантиметра. Желательно держать цветы в прохладном месте, они не любят тепло. В этом случае они будут радовать не пару- тройку дней.

Тот, кто не хочет дарить букет, но считает, что без цветов этот праздник – не праздник, покупает цветы в горшках. Их сейчас очень много и найти вариант по душе несложно. Правда, такой подарок подойдет только тем, кто увлекается комнатными растениями. Есть вариант подарить в горшках те же нарциссы и тюльпаны, а также гиацинты, и на следующий год они снова могут порадовать владелицу своим цветением.

Неприхотливая герань за 3-5 манатов, лилии в горшке – манатов 13-15, карликовые розы – в среднем от 5 манатов, солидная композиция из трубчатых нарциссов – 30-35 манатов, антуриум – от 18-20 манатов, пышный куст гортензии – от 20 манатов, красиво цветущие орхидеи – в среднем от 30 манатов. Последние уже не один год лидируют среди горшечных растений как вариант для подарка. Стоимость определяется цветом и видом. Орхидеи фаленопсисы – самые популярные и простые в уходе, а цвести могут круглый год.

Какие бы цветы вы ни выбрали в подарок, им будут рады, если подарены они от души.