Роухани: Вмешательство третьих стран в Карабах не отвечает интересам региона

Вмешательство третьих стран в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха затянет разрешение конфликта и не отвечает интересам региона. Об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Возможное вмешательство некоторых третьих стран в конфликт приведет к его расширению и затянет [его разрешение]. Это не отвечает интересам региона», — приводит слова Роухани его пресс-служба.

Иранский президент также «выразил обеспокоенность присутствием и участием некоторых террористических групп в конфликте вокруг Нагорного Карабаха». «Присутствие террористов может быть опасным как для Ирана и России, так и для всего региона», — сказал он.

| 2020-10-10T22:09:47+04:00 10 октября 2020, 23:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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