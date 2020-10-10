Роухани: Вмешательство третьих стран в Карабах не отвечает интересам региона

Вмешательство третьих стран в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха затянет разрешение конфликта и не отвечает интересам региона. Об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Возможное вмешательство некоторых третьих стран в конфликт приведет к его расширению и затянет [его разрешение]. Это не отвечает интересам региона», — приводит слова Роухани его пресс-служба.

Иранский президент также «выразил обеспокоенность присутствием и участием некоторых террористических групп в конфликте вокруг Нагорного Карабаха». «Присутствие террористов может быть опасным как для Ирана и России, так и для всего региона», — сказал он.