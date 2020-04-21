Рост антисемитизма в Европе обеспокоил комиссара СЕ по правам человека

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович встревожена ростом правонарушений, связанных с межнациональной и межрелигиозной неприязнью. Об этом говорится в докладе Миятович за 2019 год, опубликованном во вторник на сайте СЕ.

По словам правозащитницы, в прошлом году в Европе продолжился рост проблем, вызванных нарушением стандартов и принципов прав человека. «Антисемитизм, исламофобия и антицыганские настроения достигли тревожного уровня», — подчеркнула Миятович. «Случаи осквернения кладбищ, нападения на людей, носящих религиозные символы, атаки на места культа повторялись в нескольких европейских странах. Преступления против цыган также были зафиксированы», — констатировала она.

Отдельно в докладе Миятович остановилась на миграционном вопросе. Она высказала обеспокоенность действиями служб ряда европейских стран в отношении мигрантов и просителей убежища. «В некоторых странах — членах Совета Европы серьезные гуманитарные кризисы, связанные с условиями приема мигрантов, могут ухудшаться», — предупредила правозащитница.

Другой распространенной проблемой в Европе, по данным Миятович, остается гендерное неравенство. «Достигнут небольшой прогресс в преодолении разрыва в оплате труда женщин и мужчин, в борьбе с дискриминацией на работе. Но женщины по-прежнему сталкиваются с различными препятствиями, мешающими им к полному доступу к правам, а также с потоком сексистских высказываний», — отметила она. (ТАСС)