Россия и Беларусь не смогут показывать Олимпийские игры с 2026 по 2032 годы. Эксклюзивные права трансляций этих соревнований на территории Европы получили Европейский вещательный союз (EBU) и компания Warner Bros. Discovery, объявил Международный олимпийский комитет (МОК). Они организуют телепоказ и стриминг Игр на цифровых платформах в 49 государствах.

После начала войны в Украине Россию и Беларусь к тендеру не допустили. В финальном списке стран, где будут идти трансляции, их нет. Таким образом россияне и белорусы могут не увидеть зимние Игры-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, зимние Игры-2030 и летние Игры-2032 в Брисбене, а также юношеские Олимпиады, которые будут проходить в этот период.

Что касается летней Олимпиады-2024 в Париже, права на ее трансляцию ранее приобрела российская компания «Телеспорт». Она также выступила посредником при покупке российскими каналами прав на показ чемпионата мира-2022 в Катаре у ФИФА. Вознаграждение компании составило $1 млн.

Отсутствие прав на проведение официальных трансляций станет большим финансовым ударом для российских телеканалов.

Из-за вторжения в Украину почти все спортивные федерации отстранили россиян от соревнований по рекомендации МОК. В том числе это коснулось таких дисциплин, как футбол, хоккей, волейбол, биатлон и фигурное катание. В теннисе, боксе, смешанных единоборствах, дзюдо и шахматах россияне могут продолжать выступать в нейтральном статусе. (moscowtimes.ru)