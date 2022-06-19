Россияне потеряли возможность скачивать продукты американской компании Microsoft: операционные системы Windows 10 и 11. Об этом сообщили пользователи, пишет CNews.

Речь идет об образах ОС и программе Media Creation Tool. При попытке скачать их с официального сайта появляется страница с ошибкой «404 — File or Directory not found».

CNews указывает, что проблема возникает у пользователей разных российских провайдеров. При использовании VPN стран Европы или США файлы скачиваются без проблем.

Microsoft пока не комментировала ситуацию. Американская корпорация еще в начале марта поддержала санкции против России, введенные за вторжение в Украину, и объявила об остановке продаж своих товаров и услуг в стране на неопределенный срок.

В июне компания решила сократить свое присутствие в России. Отмечалось, что изменения затронут свыше 400 сотрудников. Microsoft пообещала обеспечить им полную поддержку.

Windows является самой популярной ОС в мире. Согласно статистике StatCounter, на май 2022 года она занимала более 75% мирового рынка против 15% у Apple macOS и 2,45% у всех дистрибутивов Linux. Самой популярной версией Windows в мае была Windows 10 (71,82%), второе место занимала Windows 7 (13,03%), замыкала тройку лидеров Windows 11 (10,08%). (moscowtimes.ru)