В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Северной Осетии заявили, что большая часть выезжающих из России пересекают границу с Грузией на самокатах и велосипедах, покидающие РФ используют также мопеды. Об этом сообщает ТАСС.

«Большая часть пересекают границу на контрольно-пропускном пункте на границе с Грузией на самокатах и велосипедах. Также используют мопеды, мотоциклы», — рассказал собеседник агентства.

Ранее вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что на пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией скопились около 3,5 тыс. легковых автомобилей и 1,3 тыс. грузовых.

По его словам, поток легкового автотранспорта в направлении Грузии значительно увеличился в последние несколько дней.

Для легкового транспорта организована временная стоянка на участке строящейся дороги возле Владикавказа, добавил вице-премьер Северной Осетии.

До этого Федеральная служба безопасности РФ подтвердила информацию о том, что к пограничному пункту с Грузией выдвинулись российские военные на случай прорыва границы. В ведомстве отметили, что в настоящее время КПП «Верхний Ларс» работает в штатном режиме.