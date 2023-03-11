Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила на 14 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме русофобии как фактора, препятствующему решению украинского кризиса, передает ТАСС.

«Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса, — подчеркнул Полянский.

По его словам, в рамках заседания планируется «пройтись по русофобии как на (в) Украине, так и на Западе». Он добавил, что имена докладчиков российской стороны будут озвучены накануне, чтобы «они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает».