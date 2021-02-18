Россия выслала эстонского дипломата

Москва выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, он занимался вопросами культуры и образования, — сказала дипломат. — Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства».

По словам Захаровой, Москва последовательно проводит линию на развитие добрососедских связей с приграничными странами, в том числе с Эстонией. «Однако мы пониманием, что для этого требуется ответное стремление партнеров к улучшению отношений, — указала она. — К сожалению, эстонская сторона в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть свою ничем не спровоцированную враждебность». (ТАСС)

| 2021-02-18T20:16:42+04:00 18 февраля 2021, 21:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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