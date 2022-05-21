Вчера Конгресс США одобрил выделение 40 миллиардов долларов на помощь Украине. Также среди прочих новостей было и то, что страны G7 решили выделить 18,4 миллиарда долларов для финансовой поддержки Украины, а Великобритания объявила о дополнительном пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда фунтов. В общей сложности более $100 млрд — таковы расходы коллективного Запада на войну против России.

При этом предусматривается дополнительная военная помощь Украине, и США работают над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты для преодоления российской блокады Черного моря. Это будут ракеты «Гарпун» и NSM. С другой стороны Великобритания предоставит Украине новую дальнобойную артиллерию, беспилотники и противокорабельные ракеты.

Однако есть и такие страны как Германия, которая заявляет одно, но не выполняет сказанного. К примеру, глава МИД Украины, по сути, обвинил немецкое правительство в том, чтобы они оттягивают передачу тяжелых вооружений Украине.

Собственно, нужно сказать, что Германия в этой войне пострадала достаточно сильно, война в Украине стала тем надломом, который не оставил шансов германскому правительству, кроме как отказаться от России. Хотя до этого, можно было говорить о том, экономическое чудо Германии основано на эксклюзивных отношениях Путина и фрау Меркель. Великобритании, которая не могла конкурировать с немецкой промышленностью, ничего не оставалось кроме как выйти из ЕС, так как она не хотела становиться экономическим придатком Германии.

Теперь же, ситуация поменялась, Германия в лице России теряет свой главный экономический козырь в системе координат, что привело к небывалой инфляции на все и, в первую очередь на энергетику. Но сейчас не об этом, до Берлина и Парижа доберутся после того, как разберутся с Россией.

На фоне беспрецедентной поддержки Западом Украины как экономически, так и политически, и дипломатически, Россию загоняют туда, откуда потом ей самой просто не выбраться. Против Ирана тоже введены санкции, но страну никто не лишал участия в международных спортивных, культурных или международных мероприятиях. Россию же стерли везде, где можно было, что говорит о том, что ставки повышены до предела.

С другой стороны, уже сейчас понятно, что армия России не то, что не побеждает в войне, сейчас она активно думает над оборонительными действиями на захваченных территориях. Однако с тем вооружением и той поддержкой, которую сейчас получает Украина, скорее всего, к осени украинская армия пойдет в наступление и не понятно, как Россия собирается защищаться, если не проведет мобилизацию. Так что тут вопрос решен, и российская армия, по сути, обречена, при этом военная техника у России тоже оказалась старой и неэффективной в современных боевых действиях.

Это давно поняли на Западе, а потому идет уверенная поддержка Украины, поскольку по итогам войны все расходы спишут на Россию и все ее имущество за границей, а это немного немало примерно около одного триллиона долларов. Так что поддерживать Запад будет Украину за счет российских денег еще долго, ну а вот что будет делать Кремль не совсем понятно.

В этих условиях, которые мы сейчас видим, возможны всего лишь три сценария развития ситуации:

1 – Россия проигрывает в войне и непонятно, как победители, а это в первую очередь США и Великобритания, даже не ЕС, и сама Украина, будут распоряжаться Россией и ее территориальной целостностью. Это, конечно же, не лучший сценарий, который несет в себе риски ядерной войны, однако то, что будет ревизия результатов Второй Мировой Войны и изменения роли и позиции России в мировой политике, не вызывает сомнений. Собственно об этом и писал Киссенджер в своей последней статье на Financial Times

2 – Самое страшное, опасное и подлое, что может произойти это, если сам Запад в том или ином виде будет спасать лицо России. Это более страшная, полуконспирологическая версия. Падение России по типу СССР, приведет к огромному вакууму в мировой геополитике, которую быстро заполнят Китай, Турция, Иран и конечно же сам Запад, но при этом роль последних тоже возрастет. Поэтому данный сценарий может быть не выгоден определенным кругам на Западе, которые сойдутся на том, чтобы Россия как государство было продолжением Запада для контроля над определенными региона и для баланса и угрозы где-то для Турции, где-то Китаю, а где-то и Ирану. Роль так себе конечно, «дубинка» Запада в разных регионах, но не плохая, если сравнивать с первым сценарием.

3 – Россия не соглашается ни с первым, ни со вторым вариантом и решается на ядерную войну. Тогда, Game over.

Все три сценария по-своему апокалиптичны, но на сегодня другой реальности к поствоенному периоду не предвидится.