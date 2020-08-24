Россия вооружает Армению, а в Ереване выступают против Путина

Россия готова обсудить вопрос поставки Армении новой партии современных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом сказала «Интерфаксу» официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева. Она отметила, что работа с армянской стороной по этому вопросу продолжается. «Тема закупки самолетов будет обсуждаться в случае подтверждения заинтересованности в этом армянской стороной», — сказала Воробьева в ответ на вопрос, обсуждается ли продолжение закупок Ереваном истребителей поколения 4+.

Вместе с тем, в Минобороны Армении заявили, что Россия намерена модернизировать находящиеся на вооружении армянской армии штурмовики Су-2. Это то, что касается пока только существующих и официальных планов по углублению российско-армянского сотрудничества в военно-технической сфере. При этом, есть же и тайные поставки российского оружия в РА. По сообщению азербайджанских информагентств, в частности, Day.az, в ночь на 24 августа еще один грузовой Ил-76 ТД (бортовой номер 86837) ВКС России вновь доставил в Армению груз военной техники.

Перед этим другой военно-транспортный «борт» — грузовой Ан-30 (бортовой номер RFF7709), взлетев с аэродрома Моздок, прибыл в Ереван, оттуда отправился в сирийскую Латакию. Таким образом, АН-30 пересек воздушные пространства Казахстана, Туркменистана, Ирана, Армении. Полет осуществлялся в условиях строгой секретности, более того, если Иран и Казахстан разрешили пролет, то Туркменистан такого согласия не давал. Следовательно, перевозивший российское вооружение и военную технику Ан-30 летел тайно, вне международных воздушных трасс, без выхода на связь и без координации УВД в зоне Азербайджана и Туркменистана.

Всего же за последнее время по маршруту Ростов-Минводы-Актау-Туркменбаши-Новшехр-Решт-Мегри-Ереван и обратно, непосредственно в дни армянской вооруженной провокации на Товузском участке границы и сражу же после нее, были совершены 9 авиарейсов. В самый разгар боев, 17 июля — 2 рейса. По одному рейсу — 18, 20, 27, 29 июля, 4 августа и два рейса 6 августа. Таким образом, за последние 27 дней из России в Армению было поставлено более 510 тонн груза военного назначения. Такая вот складывается картина.

Добавим тут также и то, что в Москве на полях торжественной церемонии открытия международных Армейских игр АрМИ-2020 состоялась встреча министров обороны Армении и России Давида Тонояна и Сергея Шойгу. Как сообщили АрсмИнфо в пресс-службе МО РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в области региональной безопасности и двустороннего военного сотрудничества. В ходе встречи глава Минобороны Армении представил своему российскому коллеге сложившуюся ситуацию в регионе после июльских военных действий, а также оперативную обстановку на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения огня в карабахском направлении.

Намекая на Азербайджан, Тоноян подчеркнул, что агрессивная риторика некоторых государств, и предпринимаемые военного характера шаги направлены на дестабилизацию и милитаризацию ситуации в регионе. В свою очередь, министр обороны России указал на важность осуществления шагов со стороны всех государств по укреплению стабильности. Подчеркнув стратегический союзнический характер армяно-российских отношений, министры обсудили и достигли договоренностей о предстоящих шагах в области военного сотрудничества.

И тут появляется новость о том, что по приглашению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова 25 августа Сергей Шойгу совершит рабочий визит в Баку. В армянских СМИ уже написали о том, что глава МО РФ «летит в Баку удивительно «вовремя»». Ведь, 26 августа совершит визит в Россию новый глава МИД АР Джейхун Байрамов. Естественно, что армянское экспертное сообщество весьма вольно трактует происходящее. В СМИ РА открыто пишут, что «в Кремле обязаны понимать, что в их интересах выступить на стороне нашей страны, которая играет важнейшую роль преграды дальнейшей экспансии тюркизма».

В Ереване проявляют недовольство тем, что сказал в интервью газете «Труд» министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 километрах от экспортных азербайджанских трубопроводов, запустило маховик противостояния на границе Азербайджана и Армении с самыми непредсказуемыми последствиями», — заявил глава МИД России.

Армянские СМИ сочли это «оправданием азербайджанской военной провокации» и « очевидным реверансом в сторону Баку, накануне визита в Москву главы МИД АР». После чего начинается форменная истерика. «Какие еще реверансы в сторону Азербайджана сделает российская сторона? Не окажется ли так, что она даст согласие на очередную военную провокацию, которая на сей раз будет совершена против Армении уже турецко-азербайджанским тандемом?»,- вопрошает сайт «Арменианрепорт».

Там же указывается, что «демократическая Армения нуждается в такой же демократической России, в качестве своего реального стратегического союзника». Мол, команде Путина доверять нельзя потому, что время работает против них. Мол, это видно и на примере совершенно очевидной попытки отравления главного российского оппозиционера Алексея Навального, в котором Путин видит себе реальную угрозу на фоне видимого невооруженным глазом процесса развала РФ. После чего приводится напоминание о том, что Навальный выступал за всестороннее давление на Турцию и Азербайджан, в том числе и через поддержку мифа о «геноциде армян». И это при том, что от нынешней российской власти РА получила не только политическую поддержку, но и сотни тонн оружия, которые уже были использованы и еще будут использованы против Азербайджана, в том числе и против мирного населения нашей страны. Воистину, нет пределу цинизма армянской стороны и готовности российской стороны все это терпеть! Нам же стоит из всего этого делать выводы. Главный из которых прост — РФ, вопреки опасениям ереванских СМИ, всегда будет поддерживать Армению. Что при нынешней власти, что при «демократических силах». Рассчитывать нам нужно только на самих себя и своих турецких союзников.