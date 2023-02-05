Российская армия настолько отчаянно нуждается в человеческих ресурсах, что набирает женщин-осужденных в оккупированных регионах Украины. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на информацию украинских военных.

Информация разведки подтверждает январские сообщения о том, что российская армия вербовала украинских заключенных в аннексированных территориях. «За неделю оккупанты набрали около 50 человек из женской исправительной колонии в городе Снежное на временно оккупированной территории Донецкой области», — сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Женщины обычно не воюют на передовой, отмечает издание.

Ранее британская разведка сообщала, что Москва попытается провести в стране волну «тихой» мобилизации. Кремль стремится свести к минимуму недовольство, которое может вызвать новая отправка резервистов на войну.