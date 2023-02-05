Российская армия настолько отчаянно нуждается в человеческих ресурсах, что набирает женщин-осужденных в оккупированных регионах Украины. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на информацию украинских военных.
Информация разведки подтверждает январские сообщения о том, что российская армия вербовала украинских заключенных в аннексированных территориях. «За неделю оккупанты набрали около 50 человек из женской исправительной колонии в городе Снежное на временно оккупированной территории Донецкой области», — сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Женщины обычно не воюют на передовой, отмечает издание.
Ранее британская разведка сообщала, что Москва попытается провести в стране волну «тихой» мобилизации. Кремль стремится свести к минимуму недовольство, которое может вызвать новая отправка резервистов на войну.
Источники CNN, знакомые с данными американской разведки, также сообщали о планах Кремля провести более «тихую» волну мобилизации, чем та, что была в сентябре. По их словам, в Кремле рассматривают возможность новой волны набора резервистов, чтобы отправить в армию до 200 тысяч граждан. При этом Путину, утверждают источники CNN, известно, насколько непопулярна мобилизация, которая вызвала протесты в некоторых регионах и привела к отъезду из страны сотни тысяч молодых людей.
Одновременно, отмечали в Лондоне, на заключенных стала меньше полагаться ЧВК «Вагнер». С ноября по январь количество заключенных в России сократилось гораздо меньше, чем с сентября по ноябрь 2022 года. Вербовку осужденных в ЧВК в качестве наемников называют основным фактором, способствовавшим этому сокращению. Кроме того, украинские военные свидетельствуют о том, что российская сторона за последние десять дней стала меньше полагаться на лобовые атаки бойцов «Вагнера» в ключевых секторах. (moscowtimes.ru)