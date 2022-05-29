На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины и связанных с этим санкций против страны, выплаты по российским гособлигациям не пришли на счета иностранных инвесторов к вечеру 27 мая.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

27 мая было сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно).

Как пишет Bloomberg, если в течение 30 дней деньги не поступят на счета, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.