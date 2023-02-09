Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала доклад о дезинформации и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году, в котором назвала Россию главной страной-дезинформатором года. По мнению ведомства, война России в Украине стала главной темой информационных атак, причём в 60 случаях из 100 их целью было оправдание российского вторжения.

Второй целью информационных атак, исходящих из России, стала дискредитация Европейского союза и входящих в него стран.

Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Питер Стано подтвердил, что большинство случаев дезинформации о Евросоюзе исходят из России или от связанных с ней агентов. В докладе подчёркивается, что фейки распространяются официальными дипломатическими каналами, государственными СМИ, вещающими как на российскую, так и на зарубежную аудиторию, а также прокремлёвскими каналами в интернете, чья связь с российским правительством непосредственно не обозначена, но которые могут получать финансирование из Москвы.

В частности, российская пропаганда старается представить Украину как «нацистское» государство, обвинять её в «геноциде» и убийствах собственных граждан, распространять фейки о наличии там биолабораторий США, которые якобы разрабатывают биологическое оружие, направленное на «русскую ДНК», и о связях украинских «неонацистов» с иностранными разведками. В докладе отмечается, что такую дезинформацию из кремлёвских источников также активно распространяют государственные СМИ Китая. В целом дезинформация такого рода была обнаружена в сообщениях на как минимум 30 языках, в том числе 16 европейских.

В отношении Евросоюза российские и пророссийские источники распространяют ложь об отсутствии поддержки Украины в обществах стран ЕС, о пагубном влиянии принятых ЕС санкций против России и о том, что жители Европы якобы вынуждены голодать и замерзать из-за нехватки ресурсов, которые ранее закупались в России, – в действительности уровень жизни европейцев остался фактически прежним.

В качестве наиболее показательных примеров дезинформации в докладе названы российские медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT). (svoboda.org)