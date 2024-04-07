Вчера, 6 апреля, российская армия нанесла баллистический удар по Одессе, есть разрушения и пострадавшие.

Как передает корреспондент УНИАН, в конце дня, субботы, во время воздушной тревоги в городе раздались громкие взрывы, которые слышали жители разных районов. В Силах обороны юга Украины обратились к населению с просьбой оставаться в укрытиях и не мешать боевой работе. Начальник Одесской ОГА Олег Кипер и мэр Геннадий Труханов также просили людей не выходить на улицы, не подвергать себя опасности и тому подобное. В частности власть обращалась к жителям Одессы и Одесского района. По данным военных, враг вновь, второй раз за день, ударил баллистикой по Одесской области.

«Вчера поздно вечером он выпустил ракету, вероятно «Искандер-М», по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру», — рассказали в Силах обороны.

В результате удара возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий — у нее акубаротравма.

«В полночь враг продолжил террор и совершил атаку беспилотниками типа «Shahed-131/136″ уже в другом направлении. В течение почти трехчасовой боевой работы сил противовоздушной обороны 11 ударных дронов уничтожено в небе над Днепропетровщиной. Падением обломков сбитых БпЛА повреждены несколько зданий и машины», — добавили в ВСУ.