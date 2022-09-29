Россия планирует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала ЧП на магистралях «провокациями».

Ранее Захарова потребовала от американского президента Джо Байдена пояснить свои слова от 7 февраля о том, что США «покончат» с «Северным потоком», если Россия вторгнется в Украину. «Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие», — заявила она.

В Кремле выразили «чрезвычайную обеспокоенность» разрушениями на «Северных потоках» и не исключили, что это была диверсия. «Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Серьезный ущерб, нанесенный российским газопроводам, был «преднамеренным», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также посчитала случившееся диверсией. «Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к максимально жесткому ответу», — подчеркнула она.

Резкое падение давления на одной из ниток «Северного потока 2» произошло в ночь на 26 сентября. То же самое случилось с обеими нитками «Северного потока» мощностью 55 млрд кубометров в год.

Утечки обнаружили власти Дании в водах возле Борнхольма. Премьер-министр страны Фредериксен не исключил, что повреждения могли стать результатом диверсии. (moscowtimes.ru)