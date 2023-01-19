Россия рассматривает возможность отправить на войну в Украине небольшое количество своих новых основных боевых танков Т-14 «Армата», сообщает Министерство обороны Великобритании в ежедневном отчете разведки.

В конце декабря 2022 года танки Т-14 «Армата» через спутниковые снимки заметили на полигоне на юге России. Именно оттуда российская армия перебрасывала технику для развертывания в Украине, сообщает британская разведка.

По оценке разведки Великобритании, решение отправить танки на фронт будет рискованным, потому что доподлинно неизвестно, насколько они надежны. Разработка «Арматы» заняла 11 лет и сопровождалась задержками и трудностями с производством, напоминает Минобороны Великобритании. Средства ремонта и эвакуации не приспособлены под их большой вес

Помимо этого, для того, чтобы отправить в зону боевых действий Т-14, понадобится адаптировать логистические цепочки: «Армата» больше и тяжелее других российских танков. При этом самих машин в наличии у России не больше нескольких десятков, отмечает британская разведка.

«Если Россия и развернет Т-14, то главным образом в пропагандистских целях», — пишет военное ведомство, отмечая, что командиры недостаточно знакомы с «Арматой», чтобы доверять ей в бою.

Разработкой Т-14 занимался «Уралвагонзавод» с 2009 года. Их отличительная особенность в том, что экипаж не соприкасается с боекомплектом и находиться в бронированном корпусе танка.

Закрытая презентация танка состоялась в 2013 году, а широкой публике его показали и в 2015 году в Москве на параде в честь Дня Победы. Во время генеральной репетиции парада он заглох.

Танк успели испытать в Сирии в 2020 году, говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, Т-14 направили туда, «чтобы учесть все нюансы в боевых условиях».

В конце 2021 года «Ростех» объявил о запуске серийного производства танка. Его стоимость Уралвагонзавод ранее оценивал в 250 миллионов рублей за единицу техники. (moscowtimes.ru)