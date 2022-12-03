Россия путем прямых или косвенных закупок собрала в 2022 году флот из как минимум 103 танкеров, чтобы обойти западные ограничения на продажу российской нефти после вторжения в Украину. Как пишет Financial Times со ссылкой на судоходного брокера Braemar и консалтинговую компанию Rystad, так Москва собирается сохранить поток нефти в Индию, Китай и Турцию — страны, которые станут крупнейшими покупателями российских углеводородов после введения нефтяного эмбарго.

Покупая собственные суда, Россия пытается обойти санкции ЕС и G7. Ограничения запретят страховщикам, таким как Lloyd’s of London, обслуживать суда, перевозящие российскую нефть, если ее будут продавать без учета ценового потолка.

На этом фоне на рынке резко выросло количество анонимных или новых покупателей 12-15-летних танкеров. Такие суда, как ожидается, должны будут утилизировать в ближайшие несколько лет.

«Это покупатели, с которыми мы, опытные брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России», — считает Ануп Сингх, глава отдела исследований танкеров в Braemar.