Президент РФ Владимир Путин смеется над мировым сообществом, присвоив звание гвардейского подразделению российских войск, принимавшему участие в оккупации Бучи Киевской области. Об этом 18 апреля заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Пока кто-то дискутирует, можно ли называть преступления России в Украине геноцидом, Россия продолжает смеяться миру в лицо. Путин присвоил почетное гвардейское звание бригаде, находившейся в Буче. «За героизм и отвагу», – говорится в указе. В убийствах детей и изнасиловании женщин, надо понимать?» – написал он.