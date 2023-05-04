Российские власти могли инсценировать атаку двух беспилотников на Кремль, чтобы мобилизовать россиян на войну с Украиной. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав обстоятельства инцидента.

В последние несколько месяцев российские власти последовательно усиливали систему ПВО вокруг Москвы, устанавливая зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», напоминают военные эксперты. По их мнению, это делает маловероятным тот факт, что два дрона могли прорваться через эшелонированную противовоздушную оборону и взорваться «прямо над сердцем» Кремля. Однако именно это обеспечило впечатляющую картинку атаки.

Также в пользу инсценировки говорит то, что власти продемонстрировали слаженную и скоординированную реакцию. Если бы атака стала сюрпризом для Москвы, то разные представители власти начали бы предлагать противоречащие друг другу объяснения, как это происходило после военных поражений в Балаклее и Херсоне, пишут аналитики ISW.

«Атака готовилась изнутри таким образом, чтобы задуманные политические последствия перевешивали конфуз», — делают вывод эксперты. Инсценировка могла потребоваться Кремлю, чтобы представить войну в Украине как «нечто экзистенциальное», требующее участия каждого. Также она могла послужить предлогом для отмены или сильного урезания праздничных мероприятий в День победы 9 мая, что еще больше усилит у россиян ощущение, что жить по-прежнему невозможно, заключают аналитики ISW.

Об атаке двух дронов на Кремль пресс-служба президента РФ сообщила 3 мая, назвав ее терактом и покушением на Владимира Путина, которого во время ударов беспилотников не было на рабочем месте. В произошедшем российские власти обвинили Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения заявил, что Киев не атакует Путина или Москву, а защищает свою территорию. При этом украинским силам не хватает оружия даже для обороны. «Поэтому мы не используем его где-либо еще», — подчеркнул Зеленский.

Беспилотники, ударившие по Кремлю, могли быть куплены и начинены взрывчаткой в России, полагает директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, запустить их могли из Подмосковья — так ниже риск, что их собьют, по сравнению с запуском с территории Украины. Малое количество использованных беспилотников как раз может говорить в пользу версии о том, что это скорее партизанская акция, отметил Пухов. (moscowtimes.ru)