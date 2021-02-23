Россия реформирует армянскую армию

Россия оказывает поддержку в реформировании Вооруженных сил Армении. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин, передает «Интерфакс».

По словам дипломата, между минобороны Армении и России в настоящее время идут контакты по разным направлениям.

«Вопросы обсуждаются относительно различных направлений укрепления взаимодействия между нашими странами, между Вооруженными силами. Думаю, в свое время будет соответствующая информация», — рассказал Копыркин.

Он также добавил, что работа по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ продолжается.