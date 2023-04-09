В районах вблизи зоны российской СВО в два раза увеличено число подразделений, оснащенных ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350, и более чем в пять раз – комплексами «Панцирь-С». Такую информацию РИА Новости дал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

Зенитные ракетные войска РФ выполняют задачи по прикрытию важных инфраструктурных объектов на территории страны.

В зонах дежурства в воздухе действуют многофункциональные истребители, которые могут поражать противорадиолокационными ракетами радиолокационные станции, а помимо этого зенитные ракетные комплексы противника.