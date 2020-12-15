Россия разрешила ввоз томатов с одного предприятия в Азербайджане

Россельхознадзор с 16 декабря разрешает ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

«По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на стадии рассмотрения находится вопрос о разрешении ввоза продукции еще с двух предприятий в Азербайджане.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Азербайджана из-за обнаруженной в них южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. (gazeta.ru)