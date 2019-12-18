Россия расширила санкции в отношении Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины против которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление правительства от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в список попали еще девять человек. Речь идет о чиновниках и депутатах горсовета Одессы. Еще двоих украинцев из перечня исключили. Таким образом, сейчас в перечень входят порядка 570 человек.

В ноябре 2018 года Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. В первоначальный список, в частности, вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы РФ. В декабре 2018 года первоначальный список был расширен. Тогда Медведев пояснял, что это было сделано ради «защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Кроме того, правительство расширило перечень товаров, ввоз которых с Украины в РФ запрещен. Под запрет подпадают кукурузный глюкоза и фруктоза, крахмал, медицинские воздуховоды и трубки, кровоостанавливающие жгуты, грелки катетеры и ряд других изделий медицинского назначения. Запрет также распространен на котлы центрального отопления и радиаторы, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из РФ на Украину запрещен, дополнили регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами). Постановление вступает в силу 17 декабря.(ТАСС)