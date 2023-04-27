Россия активно ищет возможности наладить из Индии поставки автокомпонентов и машин, а также сельскохозяйственной продукции, сообщает Times of India. Хотя переговоры об увеличении закупок идут с тех пор, как западные страны ввели санкции против России, сейчас со стороны Москвы ощущается все большая настойчивость, потому что находить запчасти к автомобилям в России становится все труднее из-за прекращения работы иностранных производителей, пишет газета.

По словам ее источников, Россия предлагает индийским производителям компонентов и автомобилей начать работать в России, а также наладить торговлю ими. Экспорт запчастей еще возможен, но производители автомобилей вряд ли на него согласятся из-за опасения вторичных санкций, пишет газета. И это касается не только глобальных брендов, работающих в Индии, но и национальных, таких как Mahindra & Mahindra и Tata Motors, потому что у них есть и международные операции. Tata, кроме того, владеет британской компанией Jaguar Land Rover.

Автомобильная отрасль – одна из наиболее сильно пострадавших от войны: в 2022 г. продажи машин упали на 59%, по данным «Автостата». После вторжения российских войск в Украину прошел год с небольшим, и запасы новых автомобилей зарубежных брендов оказались практически исчерпаны. Речь идет уже даже не о тысячах или сотнях имеющихся для продажи машин, а о десятках, отмечает ассоциация «Российские автомобильные дилеры», некоторых марок, например Renault, не осталось совсем.

Сейчас в России находится делегация индийских экспортеров, которые обсуждают поставки сои и другой сельскохозяйственной продукции, добавляет Times of India. «Полки в супермаркетах пустеют, и даже в магазинах дьюти-фри [в аэропорту] нет почти ничего, кроме русской водки», – сказал газете экспортер, только что вернувшийся из России.

Это уже не первые подобные переговоры, но до сих пор они не привели ни к каким конкретным договоренностям. (moscowtimes.ru)