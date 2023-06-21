Россия продолжит развитие ядерной триады, это является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности.

Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Важнейшая задача здесь — развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», — сказал он на встрече с выпускниками военных вузов.

По словам Путина, «уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой», — продолжил он.