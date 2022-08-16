Минобороны Российской Федерации признало, что взрывы в захваченном Крыму возле Джанкоя произошли в результате диверсии.

Нет серьезно пострадавших, принимаются меры для ликвидации последствий диверсии, сообщает «РИА Новости» в Telegram.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», — сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, также повреждены электростанция, железнодорожное полотно и линии электропередач.

Под Джанкое рано утром 16 августа произошли взрывы. Сначала говорилось, что случился пожар на электрической подстанции.