Минобороны Российской Федерации признало, что взрывы в захваченном Крыму возле Джанкоя произошли в результате диверсии.
Нет серьезно пострадавших, принимаются меры для ликвидации последствий диверсии, сообщает «РИА Новости» в Telegram.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», — сообщили в Минобороны РФ.
По его данным, также повреждены электростанция, железнодорожное полотно и линии электропередач.
Под Джанкое рано утром 16 августа произошли взрывы. Сначала говорилось, что случился пожар на электрической подстанции.