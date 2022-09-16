Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Организации Объединенных Наций уже готовят миссию для ознакомления с преступлениями армии Российской Федерации в Изюме.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, которое обнародовано в социальной сети Facebook.

Президент отметил, что на Харьковщине продолжаются следственные действия в районах, которые были освобождены от российской оккупации. «Фиксируются все преступления рашистов. Собираются доказательства их виновности. Найдены застенки, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и сел, помещения, в которых держали людей, даже иностранцев», — сказал президент.

В частности, как отметил глава государства, российские оккупанты удерживали семерых граждан Республики Шри-Ланка — студентов Купянского медицинского колледжа. «Еще в марте их захватили российские солдаты и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены. Им оказывается надлежащая медицинская помощь», — сказал президент.

«Продолжается эксгумация тел на месте массового захоронения возле Изюма. По состоянию на это время установлено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить. Следственные действия продолжаются. Уже есть четкие доказательства пыток, издевательства над людьми. Более того, есть свидетельства, что российские солдаты, чьи позиции были недалеко от этого места, стреляли по похороненным просто для развлечения», — подчеркнул президент.

Он отметил, что мир должен на все это отреагировать.

«Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время на Харьковщине», — сказал Зеленский.

«Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу сотрудников, которая побывает в этом месте возле Изюма. Которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали террористы России. Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории, всем местам издевательства над людьми. Мы дадим такой доступ, который сообщит миру, что рашизм должен быть осужден», — подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех партнеров Украины, всех лидеров и обычных украинцев, которые помогают бороться за справедливость. «Бороться за официальное признание России государством-спонсором терроризма, за усиление санкций против России за этот террор», — сказал Зеленский. (УНИАН)