Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для войны в Украине. Об этом 13 марта сообщил ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США.

По данным источников Financial Times, Россия запрашивала у Китая военную технику и другую помощь с самого начала вторжения. Но инсайдеры издания отказались уточнить, какую именно.

Официальные лица США предположили, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений, поскольку война в Украине продолжается уже третью неделю.

В США, по словам еще одного собеседника Financial Times, считают, что «Китай может готовиться помочь России».

Белый дом отказался от официальных комментариев. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на информационный запрос издания.

The New York Times уточнило, что, по его данным, РФ попросила у Китая и экономическую помощь, чтобы помочь противодействовать влиянию санкций, введенных США и их партнерами, на ее экономику.

14 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретится в Италии с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. Эту встречу подтвердило китайское госагентство «Синьхуа».

«В ходе встречи стороны обсудят китайско-американские отношения и обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», – отметило агентство.

Перед отъездом из Вашингтона Салливан предупредил Китай, чтобы он не пытался «выручить Россию», помогая ей обойти санкции.

До нападения РФ на Украину Китай знал, что президент РФ Владимир Путин «что-то планировал», но, возможно, «не понимал всего», сказал советник президента США в комментарии CNN. Он предположил, что Путин солгал китайцам «так же, как он солгал европейцам и другим». /gordonua.com/