В захваченной РФ части Запорожской области Украины россияне выводят своих военных из поселка городского типа Михайловка, города Пологи и села Инженерное, а в селе Бурчак предлагают жителям эвакуироваться, говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

«По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. Так, из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения», — отмечается в сводке.

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении россияне обороняются.