Минобороны Турции отреагировало на ракетный удар по одесскому морсокму порту.

Как заявил министр обороны страны Хулуси Акар, его ведомство получило информацию о ракетном ударе. Акар сообщил, что после этого провел телефонный разговор с министром обороны Украины Резниковым и министром инфраструктуры Кубраковым.

«Мы получили необходимую информацию», — прокомментировал разговор Акар.

Турецкий министр сказал, что по заявлению украинской стороны по порту был ракетный удар, но негативного влияния на грузоподъемность и вместимость доков не было, что немаловажно, и что деятельность там может продолжаться.

Кроме того, по заявлению Акара, он провел переговоры также и с российской стороной.

«Россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», — сказал Акар.

При этом он подчеркнул, что тот факт, что такой инцидент произошел сразу после подписания соглашения по отгрузке украинского зерна, очень беспокоит Турцию.

«Мы также обеспокоены этим. Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства по договоренности, достигнутой вчера», — сказал министр.

Также он сообщил о начале работы сторон в Совместном координационном центре по вывозу украинского зерна.

«Мы выполнили свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании, который мы подписали во время вчерашней встречи, и будем продолжать это делать. В этом контексте работа, которую мы проводим со вчерашнего дня, чтобы совместный координационный центр заработал, как того требует вчерашняя договоренность, завершена. Представители России и Украины, включая представителя ООН, сейчас работают с Турцией в Совместном координационном центре», — сообщил Акар.

Он отметил, что Турция продолжит работу над выполнением соглашения, контактируя со вмеми сторонами, которые его подписали. (unian.net)