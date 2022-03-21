В понедельник МИД РФ вызвал посла США в России Джона Салливана. Послу было заявлено, что высказывания президента Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине «ставят российско-американские отношения на грань разрыва».

На прошлой неделе на вопрос американских журналистов, считает ли он Путина военным преступником, Байден ответил: «Да, я думаю, он военный преступник».

В тот же день, в ходе пресс-брифинга, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что слова президента отражают реальность. «Он говорил о том, что мы все видим по телевидению, – о варварских действиях жестокого диктатора, который вторгся в другую страну», – сказала Псаки.

На прошлой неделе, выступая на пресс-конференции, глава Госдепартамента Энтони Блинкен сказал, что согласен с высказыванием президента: «Вчера президент Байден заявил, что, по его мнению, в Украине совершены военные преступления. Лично я (с этим) согласен. Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением. После всех разрушений последних нескольких недель мне трудно сделать вывод, что русские поступают иначе».

Госсекретарь Блинкен подчеркнул: «Мы позаботимся о том, чтобы наши данные и выводы помогли международным усилиям по расследованию военных преступлений и привлечению виновных к ответственности».

В настоящее время американские эксперты занимаются документированием и оценкой потенциальных военных преступлений, совершаемых в Украине. В Госдепартаменте этой работой будет заниматься посол по особым поручениям в области международного уголовного правосудия Бесс Ван Шаак. Сенат утвердил ее кандидатуру на прошлой неделе.