Россия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. Об этом говорится в сообщении МИД России, которое приводит «Интерфакс».

В министерстве считают, что США, угрожая санкциями, стремятся навязать Европе свой сжиженный газ, замедлить развитие экономики и подорвать ее способность конкурировать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предсказала, что следующие ограничительные меры, которые введут власти США, могут стать «запретом на дыхание». Таким образом она прокомментировала новость о требовании Минфина США немедленно прекратить укладку труб «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Президент США Доналд Трамп 21 декабря одобрил этот бюджет (lenta.ru)

| 2019-12-21T16:33:45+00:00 21 декабря 2019, 16:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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