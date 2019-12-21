Россия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. Об этом говорится в сообщении МИД России, которое приводит «Интерфакс».

В министерстве считают, что США, угрожая санкциями, стремятся навязать Европе свой сжиженный газ, замедлить развитие экономики и подорвать ее способность конкурировать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предсказала, что следующие ограничительные меры, которые введут власти США, могут стать «запретом на дыхание». Таким образом она прокомментировала новость о требовании Минфина США немедленно прекратить укладку труб «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Президент США Доналд Трамп 21 декабря одобрил этот бюджет (lenta.ru)