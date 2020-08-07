Россия никак не хочет оставить в покое т.н. постсоветское пространство

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на постсоветском пространстве является внешнеполитическим приоритетом РФ. Об этом он сказал на совещании с членами Совбеза РФ, передает РИА «Новости».

«Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило, во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические», — сказал Путин в ходе совещания.

При этом он добавил, что этот вопрос «является одним из наших внешнеполитических приоритетов».

| 2020-08-07T18:06:02+04:00 7 августа 2020, 19:36|12345 (Пока оценок нет)
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